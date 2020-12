BM Reflex: Olej napędowy na stacjach będzie nadal drożał, benzyna i LPG stabilne

Benzyna bezołowiowa 95 po wzroście średnio o 1 gr/l, kosztuje 4,50 zł/l, a bezołowiowa 98 kosztuje 4,82 zł/l, czyli tyle co przed tygodniem. O 1 gr/l wzrosła w tym tygodniu średnia cena autogazu, do poziomu 2,18 zł/l.

W czwartek komitet doradczy amerykańskiej FDA zagłosował za zatwierdzeniem szczepionki przeciwko koronawirusowi opracowanej przez Pfizer i BioNTech, co przybliża decyzję o dopuszczeniu do powszechnego użytku tej szczepionki w USA. Powinna ona zostać oficjalnie podjęta w ciągu najbliższych kilku dni. Nie zmienia to faktu, że nadal w krótkim okresie trudno oczekiwać większej poprawy popytowej strony rynku ropy naftowej. Natomiast reakcja rynku na dane z amerykańskiego rynku paliw wiele mówi na temat sentymentu. Dużo większy od oczekiwań wzrost zapasów paliw praktycznie został całkowicie zignorowany przez rynek. Co prawda wzrost zapasów ropy naftowej w skali tygodnia aż o 15 mln bbl/d wynikał w głównej mierze z krótkotrwałego spadku eksportu ropy do USA o 47% (z 3,5 do 1,8 mln bbl/d), ale jednocześnie rezerwy benzyn zwiększyły się w skali tygodnia 4,2 mln bbl/d a olejów 5,2 mln bbl/d.