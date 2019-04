Bowim miał 11,41 mln zł zysku netto, 32,61 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Analizując rok 2018 pod względem osiągniętych skonsolidowanych przychodów operacyjnych był on kolejnym z rzędu rekordowym okresem dla spółek grupy kapitałowej Bowim. Wyniosły one ponad 1 369 mln zł, co oznacza, że w porównaniu do wyniku z 2017 roku urosły o ponad 21%, przy wzroście rynku stali Unii Europejskiej o 2,6% (wg EUROFER) i rynku stali Polski o 9,0% (wg HIPH)" - napisali w liście do akcjonariuszy przedstawiciele zarządu spółki.