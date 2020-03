Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi w ramach dobrowolnych odejść (aktual)

Ciech Soda Romania (CSR) - spółka zależna Ciechu - oraz oddział Ciechu w Rumunii zdecydowały o realizacji Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w odniesieniu do pracowników CSR i oddziału, podał Ciech. W efekcie finalizacji PDO 1 kwietnia br. ze spółki odejdzie ponad 70% załogi.

"Trwające od pół roku negocjacje dotyczące wznowienia dostaw pary technologicznej do rumuńskiej fabryki sody Grupy Ciech po akceptowalnej cenie, nie przyniosły do tej pory żadnych rezultatów. W związku z tym spółka Ciech Soda Romania, która nie może dłużej ponosić kosztów utrzymania pełnej załogi zakładu znajdującego się w trybie wstrzymania produkcji, została zmuszona do podjęcia decyzji odnośnie finalizacji Programu Dobrowolnych Odejść oraz zwolnień grupowych. Jednocześnie Grupa Ciech nadal analizuje możliwość budowy efektywnego źródła pary, które mogłoby powstać w ciągu najbliższych kilku lat i pozwoliłoby rumuńskiej fabryce na przywrócenie produkcji sody w perspektywie długoterminowej" - czytamy w komunikacie.