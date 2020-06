Dom Development wprowadził do oferty 55 lokali w ramach Żoliborza Artystycznego

"Do sprzedaży trafia właśnie kolejny etap Żoliborza Artystycznego, flagowej i wielokrotnie nagradzanej inwestycji Dom Development. To wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy - to tu sztuka miejska spotyka się z elegancką formą oraz funkcjonalnymi rozwiązaniami dla mieszkańców. Wprowadzony obecnie do oferty budynek wyróżniać się będzie podwyższonym standardem, bowiem zarówno w mieszkaniach jak i częściach wspólnych użyte zostaną wysokiej jakości materiały wykończeniowe, takie jak drewno i kamień. Wyjątkowym elementem tego etapu będzie plac Andrzeja Wajdy, czyli duża, otwarta przestrzeń miejska z fontanną, małą architekturą oraz elementami artystycznymi" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Dom Development Jerzy Bieniewski, cytowany w komunikacie.