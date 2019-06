EUIPO: Polska traci 9,5 mld zł rocznie z powodu podrabiania towarów

Biorąc pod uwagę, iż producenci działający zgodnie z prawem produkują mniej, niż miałoby to miejsce w przypadku nieistnienia podrabiania, przez co zatrudniają mniej pracowników, w analizie oszacowano, że w sektorach tych w całej UE bezpośrednio tracimy nawet 468 tys. miejsc pracy, podano także.

Według raportu, obecność podrabianych towarów na rynku prowadzi do strat sięgających około 30 mld zł rocznie w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej w UE. Stanowi to 10,6% całkowitej sprzedaży w tym sektorze. W Polsce szacowane straty w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej to 1,4 mld zł, co stanowi 14,1% całkowitej sprzedaży w tym sektorze.