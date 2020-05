FFiL Śnieżka miała 14,22 mln zł zysku netto, 28,1 mln zł zysku EBITDA w I kw.

"W I kw. 2020 roku grupa kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 167,8 mln zł, czyli o 30,5% wyższe r/r. Istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży miało dołączenie do Grupy węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych w połowie maja 2019 roku" - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Grupy (63,2%) miała sprzedaż zrealizowana w Polsce, która wzrosła o 1,6% r/r, do 106 mln zł. Na Węgrzech - w efekcie konsolidacji wyników Poli-Farbe - przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę wyniosły 33 mln zł i były o 32,4 mln zł wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem.

"Obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadzone w marcu nie odbiły się na naszych wynikach za pierwszy kwartał. Co więcej, od jakiegoś czasu w marketach budowlanych widać większy ruch, co przekłada się także na sprzedaż farb i lakierów. Sądzimy, że to efekt czasowych ograniczeń w przemieszczaniu się, ale też pracy zdalnej. Więcej czasu spędzanego w domu, bądź w ogrodzie spowodowało, że wielu Polaków zdecydowało się na remont, malowanie lub odnowienie ogrodzenia czy mebli ogrodowych" - powiedział prezes Piotr Mikrut, cytowany w osobnym komunikacie.