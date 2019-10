Golub GetHouse kupił działkę na Woli pod 160-metrowy wieżowiec mieszkalny

160-metrowa wieża mieszkalna z apartamentami na wynajem, podała spółka.

"Na doskonale zlokalizowanej działce sąsiadującej z hotelem Hilton, zakupionej od Atlas Estates, zostanie zbudowany ponad 160-metrowy wieżowiec mieszkalny, w którym znajdzie się około 900 apartamentów na wynajem wraz z infrastrukturą udogodnień dla mieszkańców, przygotowaną na dwóch kondygnacjach, m.in. całodobową recepcją, centrum SPA, siłownią, strefą do jogi, kortem do squasha, salą kinową, wspólnym salonem wypoczynkowym, pokojem gier oraz przestrzeniami co-workingowymi. W budynku znajdzie się także restauracja oraz lokale usługowe. Obecnie trwają prace nad finalną koncepcją architektoniczną wieżowca, a prace budowlane w ramach inwestycji rozpoczną się na przełomie 2020/2021" - czytamy w komunikacie.

"Do naszego portfolio inwestycyjnego trafił znakomicie zlokalizowany grunt w nowym centrum biznesowym Warszawy. Transakcja ta stanowi kolejny, bardzo ważny element strategii rozwoju naszej firmy, zakładającej aktywną działalność w sektorze nowoczesnych projektów mieszkalnych z apartamentami na wynajem. To także kolejne potwierdzenie naszej silnej obecności na warszawskiej Woli i ambitnych planów związanych z tą niezwykle perspektywiczną częścią stolicy. Będzie to już trzeci wieżowiec realizowany przez Golub GetHouse na ul. Grzybowskiej, po biurowcu PRIME Corporate Center oraz wieży z mieszkaniami na wynajem Liberty Tower. Jesteśmy przekonani, iż decydując się na ten odważny ruch i jedną z rekordowych transakcji zakupu gruntu, podjęliśmy doskonałą decyzję, której efektem będzie kolejny projekt wyznaczający zupełnie nowe standardy" - powiedział prezes Golub GetHouse Cezary Jarząbek, cytowany w materiale.

Wieżowiec mieszkalny przy ul. Grzybowskiej 59 będzie kolejną inwestycją Golub GetHouse. Obecnie, wspólnie z Mennicą Polską, firma realizuje wysokościowiec Mennica Legacy Tower, w którym w 2019 r. miała miejsce największa transakcja najmu biurowego w historii polskiego rynku. W jej efekcie 45 600 m2 powierzchni w wieżowcu wynajął mBank. W 2019 r. Golub GetHouse wprowadził na rynek także nową markę - Inspirentals, w ramach której będą realizowane pionierskie w Polsce projekty mieszkań na wynajem z sektora Private Rented Sector. Golub GetHouse obecny jest również w sektorze prywatnych akademików - we wrześniu 2019 r. firma oddała do użytkowania akademik LivinnX Kraków. Inwestycja oferująca 710 łóżek powstała we współpracy z amerykańskim partnerem CA Ventures International, przypomniano.

Golub GetHouse to firma deweloperska i inwestycyjna posiadająca ponad 55 lat doświadczenia na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Polsce firma zrealizowała do tej pory budynki biurowe, takie jak: Warsaw Financial Center, International Business Center Warsaw Corporate Center czy ostatnio PRIME Corporate Center. Obecnie, wspólnie z Mennicą Polską S.A., Golub GetHouse realizuje inwestycję Mennica Legacy Tower, która powstaje przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej w Warszawie.

