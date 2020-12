Indeks PMI, dobre nastroje na rynkach i słaby dolar wspierają złotego

We wtorek złoty umacnia się do koszyka głównych walut. Szczególnie w relacji do dolara i szwajcarskiego franka. O godzinie 10:11 kurs USD/PLN spadał o 1,7 gr do 3,7370 zł, CHF/PLN cofał się o 1 gr do 4,1237 zł, a notowania EUR/PLN osuwały się o 0,4 gr do 4,4750 zł. W ciągu dnia spadki wszystkich tych par mogą jeszcze się pogłębić.