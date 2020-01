KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 26,1 mld euro w I-X

"Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W okresie styczeń-październik 2019 r. dostawy do krajów UE stanowiły około 81% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych (21,2 mld euro). Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 6,2 mld euro i był o 5% większy niż w okresie dziesięciu miesięcy 2018 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (2,3 mld euro), Holandia (1,7 mld euro), Włochy i Francja (po 1,4 mld euro) oraz Czechy (1,2 mld euro)" - czytamy dalej.

Natomiast do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 4,8 mld euro w okresie styczeń-październik 2019 r. wobec 4,3 mld euro rok wcześniej. Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,3 mld euro, o 17% wyższym r/r. Na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 483 mln euro, do Federacji Rosyjskiej - 469 mln euro, a na Białoruś - 214 mln euro. Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wyniósł 3,6 mld euro i był o 12% większy r/r. Znaczącymi odbiorcami spośród tej grupy państw były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 473 mln euro oraz Arabia Saudyjska (237 mln euro), Izrael (203 mln euro), Chiny (174 mln euro) i Norwegia (158 mln euro), wskazano w materiale.