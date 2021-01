MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w lutym na poziomie ze stycznia

"W lutym utrzymujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych na niezmienionym poziomie - od 0,50% do 1,70% dla standardowej oferty oraz 1,50% i 2,00% w przypadku obligacji rodzinnych. Niewątpliwym atutem skarbowych instrumentów detalicznych jest bezpieczeństwo ulokowanych w nich środków oraz możliwość dopasowania do indywidualnych preferencji kupujących - czasu inwestycji, potrzeb oraz oczekiwań. Zróżnicowana konstrukcja obligacji pozwala na wybór instrumentów o oprocentowaniu stałym, zmiennym lub indeksowanym do inflacji. Obligacje skarbowe są prostym sposobem na pomnażanie oszczędności" - powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.