MIR: Podpisana umowa na ostatni odcinek A1 - z Piotrkowa Tryb. do Kamieńska

Droga od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska to najdłuższy odcinek realizacyjny na terenie województwa łódzkiego, który liczy ponad 24 km, a koszt jego budowy wynosi 857 mln zł. To też ostatni odcinek na całym brakującym odcinku A1, na którym nie toczyły się jeszcze prace budowlane. Wszystkie pozostałe odcinki autostrady A1 w obu województwach (łódzkim i śląskim) są już w fazie budowy, podano.