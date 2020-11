giełda 1 godzinę temu

Morawiecki: Liczymy na 20-kilka milionów szczepionek wiosną lub trochę wcześniej

Polska otrzyma szczepionki w ramach unijnej umowy z firmą Pfizer proporcjonalnie do wielkości populacji - będzie to dwadzieścia kilka milionów sztuk, które powinny trafić do kraju "wiosną, może trochę wcześniej", poinformował premier Mateusz Morawiecki.