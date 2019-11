Na zmienność cen walut mogą nadal wpływać rozgrywki polityczne USA-Chiny

Na zmienność cen walut mogą natomiast wpływać ,,geopolityczne szachy", jakie rozgrywają między sobą USA i Chiny. Wczoraj Donald Trump oznajmił, że oba kraje są bliżej końca negocjacji handlowych, co spodobało się inwestorom. Jednocześnie jednak prezydent USA był zmuszony podpisać ustawy wspierające protestujących mieszkańców Hongkongu. Można się więc zastanawiać się, jaki będzie to miało wpływ na porozumienie handlowe z Chinami. Hongkong jest geopolitycznie strategicznym miejscem, gdzie mamy do czynienia z walką o handlową dominację w perspektywie dziesięcioleci. Żadna z gospodarek aspirujących do miana wiodącego mocarstwa nie odpuści tego terenu łatwo.