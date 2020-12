Navigator Capital i Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła o 27% do 229 w 2020r.

"Pandemia COVID-19 nie przeszkodziła inwestorom w uzyskaniu rekordowego wyniku fuzji i przejęć - 229 transakcji to najwięcej w historii raportu. Na szczycie pozostaje sektor TMT, który odpowiadał za niemal 1/5 wszystkich przeprowadzonych w tym roku transakcji. Na uwagę zasługuje także dwukrotny wzrost branży finansowej po stronie kupujących - sektor konsolidował się oraz chętnie inwestował w projekty energetyczne oraz real estate. Z naszych obserwacji wynika, że energetyka, a w szczególności OZE, będzie stanowić silną podstawę inwestycyjną w 2021 roku. W obrębie przejęć z udziałem spółek Skarbu Państwa w ostatnich czterech kwartałach dominował PKN Orlen, który przejął pięć podmiotów, w tym, z udziałem systemu Fordata, grupę Polska Press. Choć koniec roku 2020 nie obfitował w transakcje, w kolejnym roku spodziewamy się dalszego wzrostu rynku M&A" - skomentowała head of sales EMEA w Fordata Alicja Kukla-Kowalska, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi.

Jak wskazano, analiza struktury transakcji M&A zawartych w 2020 roku sugeruje zwrócenie szczególnej uwagi na przejęcia polskich przedsiębiorstw za granicą oraz wysoką nominalną liczbę transakcji w sektorze Media/IT/Telekom. Do grona polskich czempionów z sukcesem dokonujących zagranicznych akwizycji dołączyła Selvita, krakowska spółka notowana na GPW, która przejęła chorwacką spółkę Fidelta od Galapagos.

"Największą transakcją w 2020 r. było przejęcie Play Communications przez Iliad SAS za ok. 9,6 mld zł. Play jest notowanym na warszawskiej giełdzie, jednym z największych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce, który wygenerował ponad 7 mld zł przychodów w 2019 roku i zysk na poziomie EBITDA w wysokości 2,4 mld zł. Przejmującym jest jedno z wiodących przedsiębiorstw telekomunikacyjnych na rynku francuskim, operator sieci Free Mobile, który dzięki transakcji stał się 6 przedsiębiorstwem w Europie pod względem liczby klientów. Dzięki akwizycji Iliad mógł wejść na perspektywiczny polski rynek, na którym planuje utrzymanie silnej pozycji Play oraz wejście w branżę usług stacjonarnych w celu posiadania bardziej atrakcyjnej i kompleksowej oferty" - czytamy w komunikacie.

"Rok 2020 korzystnie wpłynął na kondycję polskiego rynku fuzji i przejęć. Poza transakcjami na rynku lokalnym mogliśmy również zaobserwować istotną aktywność M&A rodzimych podmiotów za granicą. Do takich przejęć należy m.in. nabycie udziałów w GoPanache, amerykańskiej platformie do rezerwacji usług przez jego polskiego konkurenta Booksy, dzięki któremu baza użytkowników przedsiębiorstwa na kluczowym rynku zwiększyła się o ok. 500 tys. osób. Interesująca transakcja miała miejsce w branży FMCG - polski Velvet Care, wspierany przez Abris Capital, nabył czeskiego producenta artykułów higienicznych Moracell. Aktywność polskich podmiotów na półwyspie Iberyjskim zaowocowała akwizycją dokonaną przez Grupę Neuca, która przejęła hiszpańską spółkę Experior, oraz przejęciem największego hiszpańskiego producenta okien PVC, Ampuero, przez Oknoplast. Liczne transakcje dokonywane przez polskie firmy za granicą pokazują, że lokalni przedsiębiorcy dynamicznie się rozwijają i szukają nowych rynków zbytu w celu umocnienia

swojej pozycji w regionie. Przewidujemy, że ten trend zostanie utrzymany i będziemy mogli coraz częściej być świadkami ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw" - dodał manager w Navigator Capital Group Artur Wilk.