NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,2%

"Prognozy odnośnie aktywności ekonomicznej wskazują na stopniowe słabnięcie tempa wzrostu PKB. W 2020 r. tempo to nie powinno wyjść poza przedział 3,0%-3,8% (jest to 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 3,4%. W 2021 r. scenariusz centralny to 3,2%, a przedział typowych scenariuszy to 2,5%-3,7%" - czytamy w raporcie.