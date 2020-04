NCBR oferuje 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych prowadzących prace B+R

"Szpitale jednoimienne, pierwsze na linii frontu w walce z koronawirusem, muszą mieć priorytetowy dostęp nie tylko do sprzętu i personelu, ale również do środków na prowadzenie badań i prac rozwojowych. Dziękując wszystkim pracownikom tych placówek za ich dotychczasowy niezwykły wysiłek, zachęcamy ich do dalszych prac nad rozwiązaniami, które pomogą zahamować, zapobiegać chorobie oraz podnosić skuteczność leczenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferuje swoje wsparcie w tym zakresie, uruchamiając wraz z NCBR nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R i przekazując na ten cel 100 mln zł" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, cytowany w komunikacie.