PAIH: 94% inwestorów zagranicznych zainwestowałoby ponownie w Polsce

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Większość inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w Polsce - zrobiłoby to ponownie - taką decyzję podjęłoby 94% z nich, wynika z 12. edycji badania ,,Klimat Inwestycyjny", zrealizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), Grant Thornton oraz HSBC. Klimat inwestycyjny w Polsce został oceniony na 3,7 pkt na 5 możliwych, a 65% ankietowanych określiła warunki do prowadzenia biznesu w naszym kraju jako co najmniej dobre.