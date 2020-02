finanse 1 godzinę temu

Pekao Leasing ma umowę kredytu na 200 mln zł z ICBC

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) udzieli Pekao Leasing, spółce z grupy Banku Pekao, 200 mln zł kredytu na finansowanie leasingu dla polskich przedsiębiorców, podał bank. Jest to pierwsze finansowanie ICBC dla spółki leasingowej w Polsce.