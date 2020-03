PIPT: Ponad 26% firm z branży targowej rozważa zawieszenie działalności

"Bez pracy może zostać nawet 15 tys. osób zatrudnionych dotąd w naszej branży. Dzięki m.in. ich oddaniu takie imprezy jak ITM, BUDMA, Targi Meble, MSPO, Plastpol czy Targi Książki stały się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wizytówką Polski w świecie. Nieuwzględnienie tego przy opracowywaniu antykryzysowych rozwiązań przez rząd oznaczać będzie definitywne przejście tych wydarzeń do historii. Nasze miejsce zajmą inni, tyle że w innych krajach. Dlatego zwracamy się do marszałków Sejmu i Senatu oraz prezydenta o uzupełnienie Tarczy Antykryzysowej o unormowania, które utrzymają nas na powierzchni, a ludziom pozwolą zachować pracę" - powiedziała Kozyra.

- mniejszy wpływ do budżetu państwa o 2-3 mld zł, jeśli dodamy do tego branżę turystyczną i MICE, wpływy do budżetu będą niższe o kilkanaście procent niż przed rokiem - czyli ok. 20 mld zł;