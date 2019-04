Polskie LNG: Capex na rozbudowę terminalu LNG to łącznie ok. 890 mln zł

"Jeżeli chodzi o przewidywane nakłady inwestycyjne, to w tej chwili kalkulujemy, że będą to nakłady rzędu - łącznie, na cały program rozbudowy - ok. 890 mln zł" - powiedział Jakubowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.