Prezes Selvity: Pierwszą akwizycję chcemy zrealizować w 2020 r.

"Nasza przyszłość to jest rynek światowy. To jest mega ambitne zadanie, natomiast patrząc na to, ile dobrego udało się wydobyć w ciągu 12 lat z rynku polskiego wierzymy, że cała Europa Środkowo-Wschodnia - jeśli ją obudzić - to naprawdę możemy zbudować tutaj dużego gracza, który w średnim terminie będzie w stanie znaleźć się na liście 10 największych przedklinicznych CRO na świecie" - powiedział Sieczkowski podczas konferencji prasowej towarzyszącej debiutowi na GPW.