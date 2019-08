Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Budimeksu (lider: 99% udziału w konsorcjum) i Strabagu podpisało aneksu nr 5 do umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 na odcinku węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem), o wartości 41,96 mln zł netto, podał Budimex .

Z punktu widzenia Alior Banku nie ma w Polsce obecnie ciekawych celów akwizycyjnych. W nowej strategii do 2022 r., która będzie ogłoszona w I kw. przyszłego roku, bank będzie bazował na pożyczce gotówkowej, finansowaniu mikrofirm i leasingu, poinformował ISBnews.tv prezes Krzysztof Bachta.

BoomBit zawarł umowę z firmą wydawniczą Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance, na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na terenie Chin kontynentalnych, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,6 USD na baryłce w lipcu br., w porównaniu do 7,69 USD rok wcześniej oraz 6,16 USD w czerwcu br., podała spółka.

Acciona Construcción zdecydowała o nabyciu akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu mimo niespełnienia się warunku złożenia zapisów na co najmniej 3 181 267 akcji w I etapie wezwania, podała spółka.

Zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych serii AJ1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Kruka rozpoczną się 12 sierpnia i potrwają do 29 sierpnia br., podała spółka.

Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory pszenicy ozimej. Wydajność osiągnęła poziom 6,3 t/ha, co jest najlepszym wynikiem w całej historii upraw tego zboża w gospodarstwach należących do spółki, podano w komunikacie.

Comarch i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zawarły aneks do umowy na utrzymanie KSI regulujący kwestie tzw. Modelu Współdziałania w utrzymaniu KSI ZUS, podał Comarch. Model określa zasady współpracy podmiotów biorących udział w utrzymaniu KSI ZUS tj. Comarch, ZUS i Asseco

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał zarządzenie w przedmiocie przedłużenia nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi terminu sądowego na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) do 30 sierpnia 2019 r., podała spółka.

Alior Bank wyjdzie na rynek z pierwszą emisją w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji w IV kw. br. i będzie ona miała wartość ok. 300 mln zł, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous. Będą to obligacje podporządkowane.

Bank Pekao udostępnił usługę mojeID, rozwiązanie dostarczane przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) do potwierdzania tożsamości online, podał bank.

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% (2,42 mld zł) w skali roku do 56,66 mld zł na koniec I poł. 2019 r. Bank wprowadził zmiany w polityce kredytowej klienta biznesowego, co pozwoli obniżyć koszt ryzyka w tym segmencie w kolejnych kwartałach, podał bank.

BoomBit osiągnął w lipcu przychody na poziomie 4,65 mln zł. To wynik o 19,3% lepszy m/m, podała spółka. Grupa przygotowuje się do premier nowych gier GaaS oraz zwiększa wydatki na User Acquisition, co ma umożliwić osiąganie coraz wyższych przychodów w kolejnych miesiącach.