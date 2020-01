Przegląd informacji ze spółek

Wpływ rezerw na ryzyko Santander Bank Polska związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych oraz na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem IV kwartału 2019 r. wynosi 357 mln zł, podał bank.

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 5,48 mln zł (wzrost o 48% m/m) w grudniu 2019 r., podała spółka.

LPP odnotowało 483 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego (wzrost o 11% r/r) w IV kw. 2019 r. przy 2 747 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 16% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Radosław Gronet złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Mostostalu Warszawa z przyczyn osobistych, podała spółka.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Mostostalu Warszawa na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie, podał Mostostal. Wartość oferty to 39,25 mln zł brutto.

Grupa Kino Polska TV liczy, że kanał Zoom TV może osiągnąć rentowność w 2021 roku, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. Grupa jest blisko osiągnięcia swojego celu na poziomie 3% oglądalności.

Akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę na emisję do 721 303 akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów na dzień rejestracji na NWZ. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dalszą realizację procesu zmiany modelu biznesowego w USA oraz rozwój sprzedaży międzynarodowej i technologii, podała spółka.

Develia sprzedała - na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych w 2019 roku (wobec 1 710 rok wcześniej), a przekazała 1 964 (2 036 w 2018 r.), podała spółka.

Play chce zwiększyć sieć do 8700 stacji bazowych w 2020 roku i docelowo do 9500 stacji w 2021, poinformował CTO operatora Michał Ziółkowski. W ub.r. wybudował 865 stacji netto i zamknął rok z łącznie 7868 masztami.

Play podpisał memorandum z Miastem Gdynia, na mocy którego zostanie uruchomiona sieć 5G.

Play jest gotowy do implementacji 5G na posiadanych zasobach sieciowych w kolejnych miastach, po uruchomieniu tej technologii na swojej sieci w Gdyni, poinformował prezes Jean Marc Harion.

Grupa Azoty Polyolefins - spółka z grupy kapitałowej Grupy Azoty - przekazała plac budowy Polimerów Police firmie Hyundai Engineering, podała Grupa Azoty. Tym samym generalny wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane na terenie przyszłego, nowego terminala przeładunkowo-magazynowego.

PG Dutch Holding I B.V. z Grupy Panattoni, Marvipol Logistics i Hermes Platinum złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w grudniu 2019 roku wyniosła 94,33 mln zł, co oznacza wzrost o 36% r/r, podała spółka.

Marvipol Development może w tym roku wprowadzić do realizacji 10 projektów z 2 tys. lokali, zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku oraz Kołobrzegu, podała spółka.

Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,1 mln ton towarów w listopadzie 2019 r. (-8,9% m/m), przy pracy przewozowej wynoszącej 2 mld tkm (-10% m/m), podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 637,8 mln zł na koniec grudnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 582,9 mln zł.

Marvipol Development sprzedał 217 mieszkań i lokali usługowych w IV kw. 2019 r. (-9,2% r/r), a przekazał 437 (+74,8% r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Konsorcjum Erbudu (lider) i Budomal Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego podpisało znaczącą umowę o wartości 40,5 mln zł na budowę nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain dla Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego (ŁUM), podał Erbud.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Santander Bank Polska oraz Santander Factoring (Grupa Santander) zawarły kolejną umowę dotyczącą współdzielenia ryzyka programu faktoringowego, podał BGK. Umowa zakłada partycypację w ryzyku do kwoty 175 mln zł. To kolejny krok do rozszerzania współpracy pomiędzy bankami w Polsce i wypełniania luki w systemie finansowym, na którym skorzystają przedsiębiorcy.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Plantwear na rynku NewConnect na środę 8 stycznia 2020 r., podała spółka.

Przychody TIM wzrosły o 12,5% r/r do 60,5 mln zł w grudniu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-grudzień przychody wzrosły o 6,2% r/r do 799,6 mln zł.

Dino Polska uruchomiło 243 sklepy w całym 2019 r. wobec 202 rok wcześniej, podała spółka.

Działania zmierzające do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego nad Wisłę popiera większość Polaków, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) po przeanalizowaniu uzasadnienia decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie nałożonych na towarzystwo kar pieniężnych. Jednocześnie towarzystwo 19 grudnia 2019 r. zaskarżyło w całości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podało TFI.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące