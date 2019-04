Przegląd prasy

-- Migranci ze Wschodu nie są skłonni do wyjazdu do Niemiec - 60% z tych, którzy chcą pracować za granicą, najchętniej podjęłoby pracę w Polsce

--Do końca czerwca hinduski gigant BPO zdecyduje, gdzie otworzy centrum IT w Polsce. Niewykluczone, że w dwóch miastach

--Bank Pekao planuje zwolnienia grupowe maks. 950 pracowników do 31 X br.

--POGP: Zużycie LPG zmniejszyło się o 3,2% r/r do 2,42 mln ton w 2018 r.

--Trakcja ma umowę na prace na linii Racibórz - Chałupki za ok. 28 mln zł

--CDRL: Wdrożenie MSSF 16 wpłynie początkowo na EBITDA wys. ok. 16,8 mln zł

--PAIH zachęca do uruchomienia w Senegalu składu autoczęści na Afrykę Zachodnią

--Udział Auto Partner w rynku może wzrosnąć do 9% w 2019 roku

--JW Construction sprzedało 280 lokali, rozpoznało w przychodach ok. 265 w I kw.

--NBP: Zysk netto banków spadł o 31% r/r do 1,13 mld zł w I-II 2019

--Separgefi złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia segmentu 'security' Konsalnetu

--P.A. Nova chce wrócić do regularnej wypłaty dywidendy od zysku za 2019 r.

--Deloitte: Wdrożenie PPK to wzrost kosztów zatrudnienia o ok. 1%

--Tauron: Realizacja bloku w EC Stalowa Wola do końca br. 'bardzo dużym wyzwaniem'

--QubicGames wyda co najmniej 24 gry w bieżącym roku

--PKO BP: Rynek chemii gospodarczej będzie rósł średnio o 1,7% rocznie do 2023 r.

--BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzrósł do 26,7% w marcu

--Rekrutacja do kolejnej edycji programu MIT Enterprise Forum CEE potrwa do 30 VI

--MRPiPS: Liczba bezrobotnych spadła m/m do 986 tys. w marcu

--Wynagrodzenie za zarządzanie Skarbiec TFI wzrosło do 20,92 mln zł w I kw. 2019

--MF: Deficyt budżetu to 0,79 mld zł po lutym, tj. 2,8% planu wg finalnych danych

--Rafalska: Stopa bezrobocia rej. to 5,9% w marcu, na koniec br. może wynieść 5,5%

--Tauron zakłada wzrost nakładów inwestycyjnych do 4-5 mld zł w 2019 r.

--Grupa Inpro planuje wprowadzić do oferty 1 035 nowych mieszkań i domów w 2019 r.

--Przychody Grupy Redan spadły o ok. 15% r/r do ok. 40 mln zł w marcu