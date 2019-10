PwC otwiera oddział w Lublinie, chce zatrudnić 40 pracowników

"Celem PwC jest budowanie zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów, dlatego nasze usługi odpowiadają na największe współczesne wyzwania. Jednym z nich jest z pewnością transformacja cyfrowa, w szybkim tempie zmieniająca biznes i całą rzeczywistość. Wspieramy polskie przedsiębiorstwa w procesie cyfryzacji, opracowując zarówno strategie dopasowane do nowej rzeczywistości, jak też implementując konkretne narzędzia i rozwiązania, dbając przy tym o podnoszenie kompetencji cyfrowych naszych pracowników i społeczeństwa. Zespół technologiczny PwC to już ponad 1000 ekspertów" - powiedział członek zarządu PwC IT Services Przemysław Soroka, cytowany w komunikacie.