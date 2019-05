PWPW: Ruszyła rejestracja podmiotów w systemie śledzenia produktów tytoniowych

"To dobra wiadomość dla 100 000 detalistów i 900 hurtowni w naszym kraju, choć oczywiście są obawy, czy wszyscy zdążą zarejestrować się w 6 dni roboczych, jakie pozostały do uruchomienia systemu, który musi działać od 20 maja br." - powiedział dyrektor Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński, cytowany w osobnym komunikacie.

Proces rejestracji w systemie przygotowanym przez PWPW zajmuje kilka minut. Można go wykonać na dowolnym urządzeniu elektronicznym, tj. komputerze, tablecie czy smartfonie. Dodatkowo, system pozwala producentom, dystrybutorom i hurtownikom rejestrować wiele firm jednocześnie, co znacznie skraca i ułatwia proces rejestracji, podano.

"Przygotowując system, dołożyliśmy wszelkich starań, by uczynić zarówno proces rejestracji, jak i wnioskowania o kody dla zakładów i maszyn jak najbardziej przyjaznym dla użytkowników. Jednocześnie uzyskaliśmy status agencji wydającej najkrótszy prefiks w UE, dzięki czemu producenci dysponującymi najszybszymi maszynami, jakie znajdują się na liniach produkcyjnych w polskich fabrykach, będą mogli produkować swoje wyroby bez spowolnień" - powiedziała kierownik projektu w PWPW Karolina Lesiak.

"Polska Izba Handlu podkreśla, że zdecydowanie potrzebna jest szeroka akcja informacyjna skierowana do detalistów przekazująca także wiedzę, jak postępować w sytuacji, kiedy sklep nie ma dostępu do internetu - takie przypadki także nie są odizolowane. Do tej pory informację w tym zakresie starała się prowadzić Polska Izba Handlu, ale potrzebne jest szerokie wsparcie instytucji państwowych. Czasu jest mało, a zakres zadań w tym zakresie jest potężny" - podsumował Ptaszyński.