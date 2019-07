Randstad: Szansę na znalezienie nowej pracy w ciągu 6 m-cy widzi 88% badanych

"Swoje szanse na jakiekolwiek nowe zatrudnienie wciąż bardzo wysoko oceniają mieszkańcy południa Polski (91%), ankietowani ze wsi poza aglomeracjami (91%), najmłodsi na rynku pracy w wieku od 18 do 29 lat (92%), osoby z wyższym wykształceniem (89%), inżynierzy (97%), kasjerzy , sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (95%), mistrzowie i brygadziści (94%), pracownicy branży telekomunikacji i IT (98%), związani z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem (93%) oraz reklamą i mediami (92%)" - czytamy w materiale.

"Największa grupa respondentów potrzebowała na znalezienie zatrudnienia co najmniej miesiąca (47%), ale wzrósł jednocześnie odsetek osób poszukujących zatrudnienia od pół roku do roku (6%) przy spadku liczby tych, którym zajmuje to od 2 do 3 miesięcy (29%)" - czytamy dalej.