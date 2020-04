Ryvu Therapeutics miało 11,08 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r.

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,06 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 74,54 mln zł w porównaniu z 79,73 mln zł rok wcześniej (w tym przychody z dotacji: 31,19 mln zł vs 27,44 mln zł).

W ubiegłym roku Ryvu Therapeutics zwiększało wydatki związane z badaniami i rozwojem nad nowymi kandydatami na leki. W związku z tym koszty operacyjne wyniosły 79,5 mln zł i wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 36%. Wydatki inwestycyjne (CAPEX) sięgnęły 37 mln zł vs 18 mln zł w 2018 roku, podano w komunikacie.

"Rok 2019 stał się nowym początkiem dla Ryvu. Czerpiemy wiele inspiracji z odnoszących sukcesy firm biotechnologicznych z całego świata i wierzymy, że Ryvu, dzięki opracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowych terapii, ma szansę stać się jedną z nich. Mamy nadzieję, że w 18 rocznicę działalności, czyli w 2025 r. zostanie zatwierdzony pierwszy lek odkryty przez Ryvu. Mamy na to więcej niż jedną szansę i dzięki ciężkiej pracy przy odrobinie szczęścia jest to jak najbardziej realne" - napisał prezes Paweł Przewięźlikowski w liście załączonym do raportu.