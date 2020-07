finanse 44 minuty temu

Rząd chce przedłużyć możliwość wypłaty środków z tarczy dla MŚP do 31 XII

Rząd chce przedłużyć możliwość wypłaty środków z tarczy finansowej dla małych i średnich firm do 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem, że złożą one wniosek do 31 lipca, bądź są na etapie postępowania odwoławczego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.