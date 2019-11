Tauron: W ZG Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastr. zagospodarowania wody

W rejonie Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię ścieków sanitarnych oraz przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Oczyszczona woda odprowadzana jest do zbiornika wód podsadzkowych i wykorzystywana do celów technologicznych.

Woda dołowa jest wykorzystywana do produkcji ciepła. Zasila ona kaskadową Stację Pomp Ciepła, która osiąga moc 420kW. Pompy produkują rocznie ok 6 000 GJ ciepła pokrywając zapotrzebowanie obiektów łaźni górniczych w rejonie Sobieski.

Woda dołowa wykorzystywana jest również w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów oraz Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla do procesów technologicznych oraz do celów gospodarczych.

ZG Sobieski w Jaworznie należy do kopalń o największym dopływie wód dołowych do wyrobisk w górnictwie węgla kamiennego. Dopływ wód dołowych wynosi około 60 m3/min, co pociąga za sobą konieczność utrzymania w pełnym stopniu sprawności systemu głównego odwadniania. Odpompowywanie wody z podziemnych wyrobisk górniczych jest konieczne, by nie doszło do zalania czynnych zakładów, a często także dla ochrony powierzchni.