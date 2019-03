Trei Real Estate otworzył jedenasty Vendo Park w Polsce, pierwszy na Pomorzu

"Vendo Park w Bytowie to nasz kolejny sukces na polskim rynku. Coraz częściej umowy najmu podpisujemy już we wczesnej fazie budowy i tak było również w przypadku inwestycji w Bytowie, która już w początkowym etapie realizacji miała komplet najemców. Parterowe, wygodne obiekty handlowe, które realizujemy, zachęcają właścicieli sklepów obecnych w innych naszych Vendo Parkach do ekspansji, jak i przyciągają nowe firmy poszukujące kolejnej lokalizacji dla swoich sklepów. W tym roku planujemy rozszerzyć grono naszych najemców o znane marki odzieżowe, które do tej pory były obecnie jedynie w galeriach handlowych" - powiedział dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland Jacek Wesołowski, cytowany w komunikacie.