Woźny: Należy ograniczyć opłaty za dostęp do drogi dla nowych inwest. gazowych

"To jest kolejna rzecz do zmiany, bo w ciągu ostatniego pół roku udało się Ministerstwu Cyfryzacji w porozumieniu z samorządami doprowadzić do nowelizacji ustawy o wspieraniu budowy sieci szerokopasmowych, gdzie ustalono, że dla potrzeb budowy nowych sieci szerokopasmowych na wszystkich terenach ta opłata będzie wynosiła 20 zł. [...] Dokładnie taką samą interwencję będziemy chcieli zrealizować w przypadku sieci gazowych" - powiedział Woźny podczas inauguracji programu LeadAIR prowadzonego przez Forum Energii.

"Nie chodzi o to, by zabierać komuś pieniądze, tylko to by dotyczyło nowych inwestycji, żeby zachęcać gestorów do budowy przy tych drogach" - podkreślił.