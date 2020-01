Dodatkowe uprawnienia dla myśliwych. Senat przyjął specustawę w sprawie walki z ASF

To może zapowiadać problemy jednak nie tylko dla aktywistów celowo blokujących polowania: ekolodzy obawiają się, że w przypadku braku oznakowania miejsca polowania – co w zasadzie jest myśliwską normą – przed sądy trafiać będą osoby po prostu spacerujące po lesie. Na dodatek porządku podczas polowania mają pilnować strażacy, policjanci i wojsko.

Nie są to bezpodstawne obawy. "Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające minister obrony narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji doraźne zgrupowanie zadaniowe sformowane z żołnierzy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, celem użycia ich do odstrzału" – napisali autorzy nowych regulacji.