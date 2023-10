Oto regiony z najwyższym PKB w Polsce. Wschód kraju daleko w tyle, lider jest jeden

Zobacz także: Ważny sygnał dla rynku po wyborach. "Polska wraca do tego stolika"

PKB Polski podzielone na 17 części

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2021 r. wyniósł 2 631 302 000 000 zł (dwa biliony sześćset trzydzieści jeden miliardów trzysta dwa miliony złotych) w cenach bieżących. Był to wynik o 12,6 proc. wyższy od odnotowanego w 2020 r., jednak tak mierzony PKB zazwyczaj nie trafia na pierwsze strony portali internetowych. Zamiast tego, ekonomiści skupiają się na PKB w cenach stałych, aby pominąć wpływ inflacji (w 2021 r. wyniosła ona 5,1 proc.), dlatego też więcej osób spotkało się odczytem wzrostu PKB w 2021 r. na poziomie 6,9 proc. Wszystko to nie wpływa jednak na proporcje dotyczące PKB poszczególnych województw czy regionów.

Nim przejdziemy do analizy danych ekonomicznych, uwaga natury geograficzno-statystycznej. Badany od kilku lat przez GUS jako osobna jednostka region warszawski stołeczny obejmuje nie tylko Warszawę i nie tylko miejscowości wchodzące w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rozbieżności prezentuje mapa.

Tak skrojony obszar wokół stolicy odpowiadał w 2021 r. za aż 17,3 proc. polskiego PKB . Ma to, oczywiście, związek, z tym że to w Warszawie mają swoje siedziby liczne firmy działające na terenie całego kraju. Z tego względu ciekawsze są pojedynki pozastołeczne – przykładowo województwa dolnośląskiego (8,5 proc.) z małopolskim (8,2 proc.) czy lubelskiego z zachodniopomorskim (po 3,7 proc.).

Jak łatwo się domyślić, w takim ujęciu wciąż liderem jest region stołeczny, z wynikiem na poziomie 203 proc. krajowej średniej . W przeliczeniu na konkretne kwoty, PKB na jednego mieszkańca w regionie warszawskim stołecznym to 140 534 zł wobec 69 263 zł notowanych przeciętnie w całym kraju. Wyniki powyżej krajowej średniej w PKB per capita odnotowano jeszcze tylko w województwach dolnośląskim (110,8 proc.), wielkopolskim (107,2 proc.) oraz śląskim (103,4 proc.). Na drugim biegunie znalazły się województwa ze wschodniej części kraju, w tym najgorsze w stawce lubelskie (68,7 proc.).

Czołówka regionów nie daje się dogonić

Stan w 2021 r. to jedno, ale wzrost względem roku poprzedniego to drugie. Pod tym względem PKB per capita najszybciej rosło w opolskim i śląskim (16,1 proc.), najwolniej zaś w warszawskim stołecznym (9,7 proc.). Warto jednak nadal pamiętać, że mowa tu wzroście w cenach bieżących, a na dodatek w wyjątkowym roku, w którym polska gospodarka odbijała po koronawirusowym załamaniu w 2020 r. Bardziej miarodajne dane o wzroście gospodarczym w poszczególnych regionach wyłonią się z raportu za 2022 r.