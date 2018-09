Inny skład w Polsce, inny w Niemczech? Parlament Europejski walczy z podwójnymi standardami

Fot. Parlament Europejski/Flickr Europarlament chce skuteczniejszej walki z "podwójnymi standardami" producentów

Parlament Europejski chce skończyć z "podwójnymi standardami" produktów w różnych krajach UE. Posłowie chcą, by sprzedawanie tych samych produktów o różnych składach było możliwe tylko w szczególnych przypadkach.

- Firmy nie powinny zmieniać składów produktów dla poszczególnych krajów, jeżeli zachowują tę samą markę i podobne opakowania - to jedno z zaleceń, które przegłosował Europarlament. W niewiążącej rezolucji są jednak i i inne zalecenia oraz propozycje. Parlament chce na przykład lepszej i ściślejszej współpracy transgranicznej oraz wymiany danych na temat produktów o "podwójnych standardach" i nieuczciwych praktyk między krajowymi instytucjami, stowarzyszeniami konsumentów oraz Komisją Europejską - podaje PAP.

Europosłowie zagłosowali też za wprowadzeniem wspólnej metodologii testowania produktów. Dane z testów miałyby trafiać do bazy danych o produktach, sprzedawanych w Unii. To ma pomóc wychwycić produkty o "podwójnych standardach". Posłowie chcą by baza powstała i została przeanalizowana "nie później niż do końca 2018 roku”.

- Podwójne normy jakości produktów sprzedawanych pod tą samą marką są dyskryminujące i nie spełniają oczekiwań konsumentów - to jeden z zapisów przegłosowanej właśnie rezolucji. - Firmy mogą sprzedawać towary o różnym składzie w UE tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione "specyficznymi czynnikami" - podkreślił Parlament Europejski. Rezolucja została przyjęta 464 głosami, przeciw było 69 deputowanych.





Testy przeprowadzone w różnych krajach Wspólnoty, wykazały, że towary sprzedawane pod tą samą marką i w identycznych opakowaniach, różnią się w składem. W kwietniu Komisja Europejska zaproponowała nowelizację dyrektyw dotyczących takich praktyk producentów.