Celnicy zapewniają, że nie dadzą się nabrać na obietnice podwyżek. - Jesteśmy traktowani jak śmiecie. Jeżeli celnik po 15 latach zarabia 3,2 tys. zł, a w Lidlu płaca 2,7 tys. zł, to jest to żenada - przekonuje w emocjonalnym liście do redakcji money.pl jeden z celników.

O złych nastrojach wśród pracowników KAS pracujących na granicach poinformował Sławomir, który skontaktował się z nami za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl.

”Minister Banaś i Czerwińska znowu obiecują i mamią celników. Nie damy się nabrać już na obiecanki. Jeżeli zostanie zablokowana granica, to będzie to wina tego rządu. My już tak mamy dość. Balon pęknie” - czytamy w korespondencji.

O jakich obietnicach mówi celnik? Jak już pisaliśmy w money.pl, Teresa Czerwińska zadeklarowała dodatkowe 1,9 mld zł na KAS.

Z czego do 2022 r. na wynagrodzenia ma pójść 660 mln zł. Słowa minister miały uspokoić pracowników KAS, którzy swoje postulaty 21 września tego roku wysłali do MF. Odpowiedzi jednak nie dostali i ogłosili referendum strajkowe.

Obietnice są niewystarczające

- 660 mln zł do 2022 r. to za mało na naprawę patologii w systemie motywacyjnym. W KAS pracuje obecnie 11,5 tys. celników, a wszystkich urzędników jest w sumie ponad 60 tys. To po prostu zbyt małe środki - mówi money.pl Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL.

W projekcie ustawy obywatelskiej, którą proponował jego związek nakłady na KAS miały wzrosnąć do 2022 r. o 2 mld zł, a do 2024 r. o 3 mld zł. - Jednak nie udało nam się zebrać wymaganych 100 tys. podpisów. Byliśmy jednak bardzo blisko - mówi Sławomir Siwy.

Związkowiec zapewnia również, że są jeszcze inne postulaty. Dotyczą warunków pracy, równego traktowania w służbach mundurowych, niewystarczającego zatrudnienia i zbyt skromnych wpływów z akcyzy, w wyniku skupienia się na VAT.

- Szczególnie bolesny jest dla nas brak systemu motywacyjnego. Bo nie może o nim być mowy, kiedy nagrodą za ujawnienie przemytu za 100 mln zł jest 9 zł nagrody. Nie jest motywująca również kwartalna nagroda na średnim poziomie zaledwie 400 zł - mówi Siwy.

3 tys. zł po 20 latach służby

Jak przekonuje związkowiec, tysiące jemu podobnych funkcjonariuszy i pracowników zarabiają 3 tys. złotych nawet po 20 latach służby. - Wielu ludzi zarabia jeszcze mniej, bo 2,2 czy 2,5 tys. zł - dodaje przewodniczący ZZ Celnicy PL.

Dlatego związkowcy z KAS chcą rozmawiać z minister Czerwińską. W specjalnym liście opublikowanym na stronie związku i przesłanym do kancelarii MF, zapraszają szefową resortu do swojej siedziby we wtorek 6 listopada o 13.

Związek chce większą sumę od 660 mln zł przeznaczyć na podwyżki i system motywacyjny. - Jeżeli pani minister nie przyjdzie lub nie wyśle nikogo na to spotkanie i nie rozpocznie się dialog, będzie to oznaczało, że chce z nami rozmawiać za pośrednictwem ulicy. Na to też jesteśmy gotowi - mówi Siwy.

Czy dojdzie zatem do paraliżu na granicach? - To się jeszcze okaże po referendum. Mamy pewne pomysły na formy protestu, ale nie będę ich zdradzał. Mam cały czas nadzieję, że dojdzie do dialogu - mówi przewodniczący ZZ Celnicy PL.

W korespondencji do MF z 21 września związkowcy szczególną uwagę zwracają na niesprawiedliwe traktowanie.

”Pan Premier Mateusz Morawiecki zwracał się do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w następujący sposób: »Dzięki tym środkom, które już teraz odzyskujecie, dzięki waszym działaniom i profesjonalizmowi państwo staje się coraz silniejsze<<”.

Inni mundurowi

Związkowców irytuje fakt, że mundurowi podlegli Ministerstwu Spraw Wewnętrznych mogą liczyć na dość znaczne podwyżki. W 2019 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r. ”Także żołnierze otrzymają podwyżki o 656 zł w przyszłym roku. Niestety kierownictwo KAS nie zawnioskowało o dodatkowe środki na podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2019r. ” - czytamy w liście.

- Jeżeli pan premier Morawiecki dziękuje nam za uszczelnianie systemu, ale w kolejnych słowach mówi, że w znacznej mierze dzięki nam mogą być podwyżki dla innych grup zawodowych, pomijając nas przy tym, to jest to nie w porządku - konkluduje Sławomir Siwy.

Dlatego związkowcy żądają dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń już w tym roku, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza i podwyżki dla wszystkich zatrudnionych, których wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze jest poniżej 3050 zł.

Ministerstwo Finansów zapytaliśmy czy minister Czerwińska będzie rozmawiać we wtorek z celnikami. Jednak do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie wiemy zatem również jak MF chce się ustosunkować do innych postulatów.

