EcoCar zwiększy flotę własnych samochodów. Na ulice wyjadą też Tesle

Fot. Jan KUCHARZYK/EastNews EcoCar to firma technologiczna z aplikacją taxi i własną flotą taksówek.

EcoCar chce rozbudować flotę własnych samochodów do prawie 600 z obecnych 400 i wprowadzić do floty samochody Tesla. Plany obejmują również wygenerowanie ponad 1,5 mln zleceń w 2018 roku - zapowiedział prezes Paweł Osowski.

- EcoCar zakończył proces wydzielenia do nowej spółki aplikacji, telecentrum i kompetencji sprzedażowych. W spółce dotychczasowej - EcoCar Flota pozostawiono samochody i kierowców, czyli narzędzia służące do wypracowania przychodów. Do nowo zawiązanej spółki EcoCar trafiły wszystkie aktywa związane z technologią i marketingiem - powiedział Osowski.

W jego ocenie, rozdzielenie kompetencji spółek pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów i potencjału marki EcoCar.

- Umożliwi również spółkom wypracowanie znacznie lepszej marży EBITDA już w pierwszym roku działalności w nowej strukturze. Atrakcyjność inwestycyjna dwóch wyspecjalizowanych podmiotów jest istotnie wyższa niż gdyby spółki działały razem - stwierdził prezes spółki, który zarządza EcoCar z powołania polskiego funduszu Winventures.

Dodał, że poprzez bardziej efektywne zarządzanie parkiem maszynowym spółka planuje rozbudować flotę własnych samochodów do prawie 600 na koniec 2018 roku. W tej chwili EcoCar dysponuje flotą 400 hybrydowych samochodów oraz Mercedesów Vito.

Konkurencja dla Ubera

- Spółka planuje jednocześnie rozbudować w 2018 roku portfolio klientów biznesowych i sprzedać ponad 1,5 mln zleceń. Od początku działalności EcoCar przewiózł już ponad 3,5 mln klientów. Z naszej aplikacji korzysta kilkadziesiąt tysięcy podróżujących miesięcznie, ale nadal to mniej niż połowa realizowanych zleceń. Nadal najwięcej zamówień przyjmujemy przez numer telecentrum i IVR. Na koniec tego roku mamy nadzieję, że ponad połowa naszych kursów będzie zamawiana przez aplikację - wskazał Osowski.

Stwierdził, że poprzez inwestycje w technologię spółka stała się bezpośrednim konkurentem spółek z aplikacją, oferując klientom nowoczesne metody zamawiania, kontroli i rozliczania przejazdów, zachowując jednocześnie swoją kluczową przewagę konkurencyjną - własną flotę jednorodnych samochodów.

- W odróżnieniu od naszej konkurencji, świadczymy usługi przewozu taksówkami i ponosimy za to pełną odpowiedzialność. EcoCar jako pierwszy na rynku wprowadził możliwość zamawiania z poziomu aplikacji przejazdów taxi nowymi hybrydami oraz przejazdów za z góry umówioną cenę, w czarnych Mercedesach Vito" - zaznaczył szef EcoCar.

Możesz zamówić Teslę

Jak zapowiedział prezes, w marcu na ulice wyjadą również Tesle w barwach EcoCar.

- Tego oczekują nasi klienci - głodni innowacji, świadomi ekologicznie i ekonomicznie. Rynek przejazdów i carsharing rośnie jak zaczarowany. Zwiększa się siła nabywcza Polaków, którzy coraz częściej rezygnują z własnego samochodu na rzecz taxi lub car sharingu. Spółka analizuje możliwość wprowadzenia następnych samochodów elektrycznych do floty - podsumował Osowski.

