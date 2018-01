Co z mieniem ofiar Holokaustu? Polska na cenzurowanym

Fot. Santiago Richard/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0) Zagładę przeżyło nie więcej niż 10 proc. polskich Żydów

Ustawa przyjęta przez Senat USA potencjalnie otwiera drogę do nacisków politycznych na Polskę, aby wreszcie uregulowała kwestie reprywatyzacyjne. Najnowszy projekt uregulowania roszczeń jest kompletnie niezgodny z prawem europejskim międzynarodowym a przede wszystkim polskim - ostrzega ekspert.

Rok 2009, 70 lat od inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę. W Pradze odbywa się konferencja zwołana przez Unię Europejską na temat utraconego przez Żydów mienia w czasie wojny. Uczestniczy w niej kilkadziesiąt państw oraz organizacji. Konferencję kończy przyjęcie wspólnego dokumentu, znanego obecnie jako Deklaracja Teresińska. Mowa w niej o zwrocie majątku ofiar Holokaustu, nawet wtedy, gdy zmarły one bezpotomnie. Pod deklaracją podpisują się przedstawiciele 46 państw, w tym Polska. Ale delegat naszego kraju, Władysław Bartoszewski, podkreśla, że „nie może być mowy” o restytucji mienia w przypadku braku spadkobierców. Polskie prawo przewiduje w takich sytuacjach, że własność przechodzi na Skarb Państwa. Traktowanie Żydów inaczej byłoby dyskryminacją – argumentuje Bartoszewski. Od tego czasu w Polsce nie powstało kompleksowe rozwiązanie problemu.

Grudzień 2017, Kapitol w Waszyngtonie. W Senacie USA odbywa się głosowanie nad ustawą JUST. To skrót od Justice for Uncomensated Survivors Today (sprawiedliwość dla ocalałych, którym nie zadośćuczyniono). Projekt prezentują Tammy Baldwin, jako przedstawiciela Demokratów oraz Marc Rubio, niedoszły kandydat na prezydenta USA, ze strony Republikanów. JUST nakłada na Departament Stanu obowiązek monitorowania, jak realizowana jest Deklaracja Teresińska w poszczególnych krajach-sygnatariuszach dokumentu. Senatorowie przyjmują projekt jednogłośnie. Czeka on już tylko na podpis prezydenta Donalda Trumpa.

Miękka deklaracja

W stosunkach międzynarodowych deklaracja jest tzw. miękkim instrumentem prawa międzynarodowego. I taki właśnie charakter ma dokument podpisany niemal dekadę temu w stolicy Czech. - Nie znajdziemy tam konkretnych zobowiązań, żeby majątek wobec którego nie ma spadkobierców miał podlegać zwrotowi. Chodzi o stworzenie regulacji, które byłyby sprawiedliwe i nie skutkowały sytuacją, że majątek, który nie ma spadkobierców, byłby przejmowany przez państwo – podkreśla adwokat Radosław Wiśniewski z kancelarii Wardyńscy i wspólnicy, która zajmuje się z kwestiami związanymi z reprywatyzacją i Deklaracją Teresińską w naszym kraju.

Istota przegłosowanego na Kapitolu aktu leży więc gdzie indziej. Stany Zjednoczone to światowe mocarstwo, może więc pozwolić sobie na wywieranie presji na inne kraje. Zwłaszcza takie jak Polska, którym zależy na jak najściślejszym sojuszu z Amerykanami. - Waszyngton był jednym z głównych inicjatorów Deklaracji, ponieważ większość najbardziej wpływowych organizacji żydowskich ma tam siedzibę. Senat dał Departamentowi Stanu narzędzie, które może służyć do politycznych nacisków na sygnatariuszy – podkreśla Wiśniewski.

Polska na cenzurowanym

To o tyle istotne, że nasz kraj jest jednym z niewielu, które kwestie restytucji mienia ma nieuregulowaną. Jest to zresztą bardzo delikatna kwestia, co pokazuje warszawska afera reprywatyzacyjna. Jak traktować mienie ofiar Holokaustu a jak osób, które domagają się zwrotu działki i nieruchomości, mimo iż w momencie ich wywłaszczenia była to tylko dymiąca góra ruin?

Nie można też traktować sprawy restytucji mienia żydowskiego oddzielnie od całości problemu reprywatyzacji. Inna sprawa to wspomniany wyżej zwrot nieruchomości, kiedy nie można wskazać prawnych spadkobierców pożydowskiej własności. - Nasza kancelaria już od dłuższego czasu proponuje, żeby utworzyć fundusze, które zajęłyby się zarządzaniem takim mieniem a pieniądze uzyskane z tego tytułu wykorzystać na odszkodowania dla tych spadkobierców, co do których nie ma problemów, aby ich zidentyfikować – mówi Wiśniewski.

Takie rozwiązania sprawdzają się już w innych krajach i znajdują się w zaleceniach w Deklaracji Teresińskiej. Znajduje się tam szereg propozycji rozwiązań dla sygnatariuszu aktu tak, aby każdy mógł znaleźć formułę odpowiednią dla siebie.

W Polsce kwestie z tym związane ciągle znajdują się w legislacyjnym impasie. I to mimo najnowszych propozycji, które wyszły o rządu pod wpływem afery reprywatyzacyjnej. - Deklaracja na pewno nie pozwala na taką sytuację, jaka jest obecnie w Polsce, to jest taką, że ta kwestia jest w ogóle nieuregulowana ani na rozwiązania, które przewiduje najnowszy projekt ustawy reprywatyzacyjnej, tj. że skarb państwa przejmuje wszystko bez odszkodowań.

Ustawa jest kompletnie niezgodna z ustaleniami nie tylko deklaracji, ale także z prawem europejskim międzynarodowym a przede wszystkim – polskim. To nie są tylko zastrzeżenia organizacji żydowskich. Kilku ministrów w czasie konsultacji międzyresortowych złożyło bardzo negatywne zastrzeżenia do tej ustawy – podkreśla Wiśniewski. Ponadto ewentualne nowe prawo powinno się odnieść do układów, które podpisał jeszcze PRL, a na mocy których Polska wypłaciła odszkodowania rządom niektórych państw, w tym USA, odszkodowania za znacjonalizowane w Polsce mienie.

Straszak reprywatyzacyjny

Na pewno nie wiadomo jednak, o jakiej sumie mówimy w kontekście majątków żydowskich utraconych w wyniku wojny w Polsce. Parę lat temu pojawiła się kwota 230 mld zł, ale nie jest ona potwierdzona. Natomiast do 2013 r. polski rząd wypłacił zaledwie 82 mln zł odszkodowania dla organizacji żydowskich za stracona bezpowrotnie własność.

- Politycy wymieniają różne sumy, aby straszyć problemem reprywatyzacji. Nikt tego nie wie, nikt nigdy tego nie liczył. Nie ma ewidencji takich nieruchomości ani statystyk. Nawet autorzy najnowszego projektu ustawy przyznają, że nie wiedzą, ile mogą wynosić potencjalne roszczenia – stwierdza Wiśniewski. Podkreśla także, że problematyczne jest samo zdefiniowanie pojęcia „mienia żydowskiego”. - To są bardzo skomplikowane kwestie. Nie mamy prawie żadnych źródeł, większość z prawowitych właścicieli padła ofiarą Zagłady – dodaje.

O uchwałę Senatu oraz jej możliwe konsekwencje zapytaliśmy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mimo zapewnień odpowiedź na nasze zapytania nie dotarła przed publikacją materiału. Jednak o JUST pytał w interpelacji do ministerstwa poseł Kukiz'15 i Ruchu Narodowego Robert Winnicki. W odpowiedzi dostępnej na stronie Sejmu czytamy, że ustawa jest „obiektem pogłębionego zainteresowania polskich służb dyplomatycznych i podlega analizie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych”.

Według podsekretarza stanu w MSZ, Bartosza Cichockiego, którego podpis widnieje pod odpowiedzią, jest jednak za wcześnie, by przesądzać o skutkach regulacji. Zwrócił także uwagę, że sprawa uporządkowania spraw majątkowych jest często podejmowana w rozmowach z USA, żydowskimi organizacjami działającymi na terenie tego kraju czy przedstawicielami rządu Izraela. Wynika to z tego, że Polska to ostatni kraj Europy Środkowo-Wschodniej, który nie uregulował tego problemu.

Przed wojną mieszkało w Polsce blisko cztery miliony osób pochodzenia żydowskiego. Sprawa ich spuścizny powraca jak bumerang. Jednak izraelski rząd zachowuje się w tej kwestii nadzwyczaj powściągliwie. Gdy przyłożyć ucho w odpowiednie miejsce, można nieoficjalnie usłyszeć, że to element cichego porozumienia między Jerozolimą a Warszawą. Izrael nie podejmuje drażliwych tematów, a w zamian Polska, jako duży i znaczący kraj Unii Europejskiej, z podobną rezerwą podchodzi do problemu Palestyny.