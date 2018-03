- To co mówił pan Cymański to, z całym szacunkiem, jest jakaś paranoja. Żaden projektów nie zakłada scenariusza, w którym kredytobiorcy skrzywdzeni przez banki byliby w uprzywilejowanej sytuacji - powiedział w wiceprezes stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu" Marek Rzewuski w programie "Money. To się liczy".

- Rozwiązanie optymalne zaledwie zrównuje te warunki - mówi Rzewuski.