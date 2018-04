Zagórski nowym ministrem cyfryzacji. Oto najważniejsze zadania, które przed nim stoją

Fot. Grzegorz Krzyzewski/REPORTER/EAST NEWS Zagórski nowym ministrem cyfryzacji

Ministerstwo cyfryzacji ma nowego szefa. Marek Zagórski nie będzie miał łatwego zadania. RODO, CEPiK, elektroniczne dowody - to tylko niektóre z wyzwań. Czeka go też walka o samodzielną pozycje w rządzie. Ta, w której poległa jego poprzedniczka.

Los ministerstwa początkowo nie był jasny, pojawiały się nawet pogłoski o jego likwidacji. Jednak resort się ostał, a władzę nad nim przejął Marek Zagórski. Nie jest to nowa postać w resorcie - jest z nim związany od 2016 r., a po ostatniej rekonstrukcji i odejściu Anny Streżyńskiej, to on kierował jego pracami. To doświadczenie zapewne mu pomoże, ale stojące przed nim wyzwania są gigantyczne. Oto najważniejsze z nich.

RODO i eDowody. Największe zadania dla ministra

Już 25 maja wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przygotowanie polskiego ustawodawstwa do wielkiego rozporządzenia będzie zatem pierwszym dużym testem dla nowego ministra. Polska ustawa, wprowadzająca nowe zasady ochrony prywatności, ciągle nie została wdrożona. Naiezbędne będą zmian w innych aktach prawnych - niektórzy eksperci mówią, że może chodzić nawet o 200 przepisów. Marek Zagórski będzie musiał koordynować więc prace z wieloma innymi resortami.

Elektroniczne dowody elektroniczne to kolejna pilna sprawa dla nowego ministra. Ponieważ Polska nie wyrobiła się z e-dowodami do końca poprzedniej perspektywy budżetowej, która się zakończyła w 2015 r., to otrzymaliśmy warunkowo termin na koniec marca 2019 r.

Czy więc w rok uda się wyprodukować do tego czasu pierwsze e-dowody? Prace dotychczas nie były zbyt zaawansowane, a gdyby i tym razem się nie udało, to Polska będzie prawdopodobnie musiała zwrócić niemal 150 mld zł, które otrzymała na wprowadzenie e-dowodów.

Już tydzień temu pisaliśmy, że NIK mocno skrytykował sposób wdrażania nowego systemu CEPiK. Zarządza on operacjami związanymi z wydawaniem praw jazdy, kontrolami drogowymi czy z rejestracją pojazdów. W nowej odsłonie miał ułatwić pracę i służbom, i w wszystkim urzędom, a przede wszystkim - samym kierowcom. Ale jego wprowadzenie jest ciągle przesuwane. Poradzenie sobie z problematycznym CEPiK-iem 2.0 też więc należy do największych wyzwań, które stoją przed ministrem. - W tym całym procesie rzeczywiście popełniono wiele błędów, a nauka dla mnie jest taka, by wyciągnąć z tego wnioski - nie ukrywał minister w rozmowie z dziennikarzami. Jednocześnie zaznaczył, że częściowo system już działa. - Ta część, która została wdrożona 13 listopada już dzisiaj funkcjonuje - dodał.



Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma natomiast połączyć wszystkie polskie szkoły. Dzięki niej, placówki mają mieć zapewniony dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Tempo wprowadzania sieci jest niezwykle szybkie. W bieżącym roku program ma trafić do 1,5 tys. szkół, a do końca 2020 r. - do wszystkich placówek tego typu, których jest ponad 30 tys.

Jakie jeszcze zadania stawia sobie świeżo mianowany minister? Podczas konferencji prasowej powiedział, że przygotowano projekt ustawy, który zakłada "tworzenie schematu identyfikacji elektronicznej".

- Chodzi o to, by upowszechnić system identyfikacji elektronicznej w Polsce chociażby po to, by w sposób bezpieczny, pewny obsługiwać cały system służby zdrowia i mieć pewność, że dane zdarzenie w tym systemie miało rzeczywiście miejsce - powiedział.

Niedawno Zagórski przeszedł do PiS, wcześniej był wiceprzewodniczącym Porozumienia Jarosława Gowina. Pewnie dołączenie do rządzącej partii przypieczętowało jego nominację na ministra. Teraz jednak musi wywalczyć sobie wpływy w rządzie. Zadanie to niełatwe - właśnie brak zaplecza sprawił, że Anna Streżyńska, czyli poprzedniczka Zagórskiego, musiała opuścić ministerialny fotel.

Jednak wydaje się, że w partyjnych rozgrywkach Zagórski radzi sobie zdecydowanie lepiej niż Streżyńska. Nowy minister dość często zmieniał polityczne sympatie. Był niegdyś prezesem SKL Artura Balazsa, a od 2006 r. do 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Stanowisko zawdzięczał przede wszystkim rekomendacji Samoobrony.