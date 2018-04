Moody's pozytywnie o długu Polski. Spadnie do 49 procent PKB

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Premier Mateusz Morawiecki ma powody do zadowolenia.

Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych prognozuje spadek relacji długu do PKB w Polsce. Eksperci Moody's doceniają lepszą od oczekiwań sytuację fiskalną kraju.

"Z uwagi na lepszą od oczekiwań sytuację fiskalną oraz sprzyjające otoczenie gospodarcze, spodziewamy się, że relacja długu do PKB Polski będzie spadać. Prognozujemy, że dług spadnie do poziomu 49 proc. PKB w 2019 roku" - czytamy w najnowszym raporcie agencji Moody's.

Dług sektora finansów publicznych, o którym piszą analitycy agencji, był w ubiegłym roku na poziomie 50,6 proc. PKB. Pozytywny trend ograniczania zadłużenia widać było także wcześniej. W 2016 roku wskaźnik wynosił 54,2 proc. PKB.

"Główne atuty Polski to duża, odporna oraz konkurencyjna gospodarka, która należała do najszybciej rosnących wśród swoich regionalnych odpowiedników w ostatnich 10 latach. [...] Wiarygodność Polski wspierają dodatkowo takie czynniki, jak solidne fundamenty makroekonomiczne, krajowe reguły fiskalne oraz stabilny sektor finansowy" - powiedział wiceprezes Moody's Heiko Peters, cytowany w komunikacie.

Najnowsze prognozy dla Polski opierają się na kilku założeniach. Wśród nich jest m.in. utrzymanie wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego w okolicach 4 proc. w skali roku.

Dokładnie tydzień temu ta sama agencja podwyższyła prognozy dynamiki PKB Polski na 2018 rok z 3,5 do 4,3 proc. Na kolejny rok 2019 Moody's szacuje 4 proc. wzrostu.

To nie wszystko - obniżono szacunek deficytu finansów publicznych Polski na 2018 rok do 1,8 proc. PKB z 2,7 proc. To oznacza, że nadwyżka budżetowa po styczniu przekonała analityków, że jest i będzie dobrze. Na 2019 rok szacowane jest 2,3 proc. PKB.

Mimo coraz lepszych prognoz, analitycy Moody's nie zdecydowali się na podwyżkę ratingu lub chociaż jego perspektywy. A taką okazję mieli pod koniec marca, przy okazji rewizji oceny dla Polski.

Moody's to i tak najbardziej przychylna Polsce instytucja ratingowa z największej trójki. Daje nam ocenę A2 (6 ocena w 22-stopniowej skali) z perspektywą stabilną - poprawioną z negatywnej w maju ubiegłego roku. Poziom niżej plasuje nas w swoim rankingu wiarygodności kredytowej Fitch, a dwa poziomy niżej Standard & Poor's.