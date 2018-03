Prognozy Moody's w górę. Lepiej o polskim budżecie i gospodarce

Fot. East News Premier Morawiecki od kolejnej instytucji finansowej dostał potwierdzenie, że jestesmy na dobrej drodze.

Agencja Moody's nie zdecydowała się na poprawę polskiego ratingu, ale dostrzega, że polska gospodarka ma się coraz lepiej. Prognozy poszły w górę.

Agencja Moody's to najbardziej przychylna Polsce instytucja ratingowa z największej trójki. W ubiegły piątek co prawda nie zmieniła nic w nastawieniu do naszego ratingu, ale i tak ma go na najwyższym poziomie od pozostałych wiodących agencji: Fitch i S&P. To A2 z perspektywą stabilną - poprawioną z negatywnej w maju ub. roku.

We wtorek wieczorem polskiego czasu Moody's podała jednak przychylne nam informacje. Podwyższono prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 do 4, 3 proc. z 3, 5 proc. Na kolejny rok 2019 agencja szacuje 4, 0 proc. wzrostu.

To nie wszystko - obniżono szacunek deficytu finansów publicznych Polski na 2018 do 1, 8 proc. PKB z 2, 7 proc. To oznacza, że nadwyżka budżetowa po styczniu przekonała analityków, że jest i będzie dobrze. Na 2019 r. szacowane jest 2, 3 proc. PKB deficytu finansów państwa.

Stabilna perspektywa ratingu Polski oznacza, że ryzyka są zbilansowane - oceniła agencja. Na podwyżkę ratingu mogłyby wpłynąć m.in.: znaczna redukcja deficytu strukturalnego, poprawa równowagi systemu ubezpieczeń społecznych oraz otoczenia instytucjonalnego.

"Strukturalne reformy, które podniosłyby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego oraz produktywności pracy również byłyby pozytywne dla ratingu" - napisano w raporcie.

Wzrost gospodarczy według analityków agencji będzie wciąż solidny, mimo wyzwań w otoczeniu instytucjonalnym.

W drugą stronę na rating działałoby pogorszenie ściągalności podatków, osłabienie klimatu inwestycyjnego oraz odpływ kapitału. Zły wpływ mieć też będzie brak strukturalnych reform, który opóźniłby bezpośrednie inwestycje zagraniczne i tym samym wpłynął na wzrost gospodarczy. Zaznaczono, że "nieustający podział społeczeństwa i nierówności pomiędzy regionami podnoszą krajowe ryzyko polityczne".