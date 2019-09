Analiza poranna - Dolar cały czas na szczycie

Na otwarciu nowego tygodnia sentyment wobec bardziej ryzykownych aktywów nieco pogarsza się i to nie ze względu na wprowadzone od początku miesiąca nowe cła na import dóbr z Chin, a na skutek mieszanych danych jakie napływają z gospodarki Państwa Środka, wskazujących na kontynuację spowolnienia. Rządowy wskaźnik PMI spadł w sierpniu do 49.5 pkt. z 49.7 pkt. wcześniej, przy oczekiwanej stabilizacji. Poprawia się jednak koniunktura w sektorze usługowym, której wskaźnik wzrósł do 53.8 pkt. z 53.7 pkt. i mediany prognoz rynkowych zakładających spadek do 53.6 pkt. PMI opracowywany przy współpracy z Caixin, odzwierciedlający koniunkturę w mniejszych firmach wzrósł natomiast powyżej granicznej wartości 50 punktów oddzielającej rozwój od kurczenia się danego sektora i wyniósł 50.4 pkt. wobec 49.9 pkt. w lipcu. Z rynkowego punktu widzenia najistotniejsze jest jednak to jak konstruktywne będą wrześniowe rozmowy handlowe pomiędzy stronami i czy Chiny będą w stanie skłonić Trumpa do wycofania się z nałożonych nowych

ceł. Jeśli tak to przy wsparciu banków centralnych na rynkach powinien zapanować szeroki optymizm. W przeciwnym razie obawy przed eskalacją konfliktu handlowego na pełną skalę mogą zebrać swoje żniwo. Dzisiejsze święto w USA i brak sesji na Wall Street nie powinien sprzyjać większej zmienności. Publikowane dane PMI w większości przypadków będą odczytami finalnymi przez co ich rynkowy wpływ powinien być już ograniczony.