"Cud" w budżecie. Miliardy zniknęły, by pojawić się gdzie indziej?

W grudniu 2023 roku dochody z VAT wyniosły 12 mld zł i były o 35 proc. niższe rok do roku - zauważył Rafał Mundry. Jego zdaniem taki zabieg ma poprawić wyniki budżetu za rok 2024. " PiS robił to 2016, 2019 i 2021" - pisze ekonomista w swoim komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowym.

Tak zmieniały się dochody z VAT

Rafał Mundry zamieścił tabelę, która prezentuje wpływy z podatku VAT w poszczególnych miesiącach. W styczniu 2023 roku dochody z VAT były niższe o 21,4 proc. w porównaniu do stycznia 2022 roku, co można było uznać za znaczący spadek dochodów. Luty pokazał odwrotną tendencję - z dochodami VAT wyższymi o 19,8 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2022. W marcu 2023 roku odnotowano znaczący wzrost dochodów o 40,8 proc. w stosunku do marca poprzedniego roku.

Kwiecień również wykazał wzrost dochodów o 22,2 proc. W maju 2023 roku mogliśmy zaobserwować niewielki spadek - o 2,0 proc. w stosunku do maja 2022. W czerwcu dochody wzrosły o 25 proc., w lipcu się nie zmieniły, w sierpniu zwiększyły się o 10,2 proc. We wrześniu, październiku i listopadzie dochody z VAT kontynuowały wzrost o 9,0, 12,5 i 31,9 proc.

Co z budżetem?

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 506,9 mld zł i były wyższe w stosunku do roku 2022 o ok. 41,4 mld zł (tj. 8,9 proc. ), w tym:

W 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 63,8 mld zł i było wyższe o ok. 27,0 mld zł (tj. 73,4 proc.) w stosunku do wykonania w roku 2022.

Budżet za rok 2023 - dużo wyższe dochody

"Dużo wyższe wpływy niepodatkowe w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. wynikają głównie z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W 2022 r. dochody uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji podlegały przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych" - napisano w komunikacie MF.