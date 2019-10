Kursy walut. Porozumienia toruje drogę do zakończenia wojny handlowej

Ostatnie dni na krajowym rynku walutowym przyniosły wyraźne umocnienie złotego, a impulsy do wzrostów notowań dawały głównie doniesienia globalne przekładające się na aprecjację euro względem dolara (EUR/USD chwilowo wzrósł powyżej poziomu 1,105).

Ostatecznie, w piątek, w trakcje sesji europejskiej notowania EUR/PLN spadły do najniższego od końca lipca poziomu, przejściowo poniżej 4,30 (obecnie bliżej 4,305). Para USD/PLN otarła się zaś o wsparcie na poziomie 3,89 (obecnie przy 3,90).

Tymczasem, w czwartek, w Waszyngtonie doszło do już 13. rundy rozmów amerykańskich i chińskich negocjatorów, a pozytywne doniesienia prasowe nasilały oczekiwania, że utoruje ona drogę do zakończenia trwającego od 15 miesięcy konfliktu handlowego pomiędzy dwoma największymi gospodarkami świata. Szef ds. Międzynarodowych w amerykańskiej Izbie Handlowej M.Brilliant podkreślił, że dzięki umowie nie weszłoby w życie podwyższenie od 15.10 ceł o 30 proc. na chiński eksport do USA o wartości 250 mld dolarów, i tym bardziej o wartości 160 mld dolarów zapowiedziane na 15.12.