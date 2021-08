Kursy walut. Złoty nie zyskał na Jackson Hole

Wynikało to z faktu, że Powell dużą część wystąpienia poświęcił na argumentowanie, że wysoka obecnie inflacja w USA nie jest powodem do zmartwień, zaś odnosząc się do coraz mocniejszego rynku pracy wspomniał niemal jednym tchem o wariancie Delta, dając inwestorom kolejny dowód na to, że chce utrzymać dodruk pieniądza tak długo, jak tylko będzie to możliwe.