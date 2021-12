Leszek K. zatrzymany. Znany rajdowiec miał być zamieszany w oszustwa podatkowe

zwykły Polak 40 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

Sprzedałem wujkowi ojcowi chrzesnemu samochód po niższej od rynkowej cenie (bo go po prostu lubię bo pomagał mi przy budowie domu) to urząd skarbowy od razu siadł na mnie i wujka bo tak nakazał wszystkim US ówczesny minister finansów Mateusz Morawiecki no i ja i wujek byliśmy mafią VATowską. A Morawiecki kupuję ziemię za 700tys zł która wartą jest ponad 2mln zł na czym traci Skarb Państwa i nawet mandatu skarbowego nie zapłacił za ten występek. A ja i wujek dostaliśmy mandaty skarbowe i jeszcze musiałem wyrównać wartość VAT wg rynkowej ceny.