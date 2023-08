Brytyjczycy walczą o dostęp do gotówki. Kary dla banków

Według wytycznych resortu każdy klient banku w miastach powinien mieć bankomat lub placówkę banku w zasięgu jednej mili (ok. 1,6 km), zaś na terenach wiejskich - w odległości maksymalnie trzech mil (ok. 4,8 km).

Zamykane oddziały banków w Wielkiej Brytanii

"Gotówka ma do odegrania ważną rolę"

"Choć rosnący wybór i wygoda płatności cyfrowych są świetne, gotówka ma do odegrania ważną i stałą rolę. Ludzie nie powinni być zmuszani do wielogodzinnych wędrówek, aby wypłacić dziesięciofuntówkę, aby włożyć ją do czyjejś kartki urodzinowej. Ani też firmy nie powinny być zmuszane do pokonywania dużych odległości, aby wpłacić gotówkę. Są to środki, które przynoszą korzyści każdemu, kto korzysta z gotówki, ale w szczególności osobom mieszkającym na obszarach wiejskich, osobom starszym i z niepełnosprawnościami" - oświadczył Andrew Griffith, jeden z wiceministrów finansów.