Cyfrowe ewolucje. Polacy chętnie bankują przez internet

Ponad 1 miliard 150 milionów logowań do aplikacji, ponad 360 tysięcy rozmów ze sztuczną inteligencją w aplikacji, liczba przeprowadzonych transakcji – to ponad 300 mln. I to tylko przez rok! Bank w Polsce ma coraz mniej wspólnego z tradycyjnym okienkiem, a coraz więcej ze smartfonem.