Czy zmiany klimatu wpłyną na przyznawanie kredytów? Banki uginają się pod presją

Firmy, które w przyszłości planują ubiegać się o dofinansowanie, już teraz powinny nastawić się na to, że banki będą od nich oczekiwały więcej niż do tej pory. Dzieje się tak z powodu "taksonomii", którą Komisja Europejska nałożyła na kraje Wspólnoty. Zbiór zasad określa m.in. to, które inwestycje wpływają na klimat i środowisko.

Co to oznacza dla firm? Te, które stosują się do kryteriów ESG nie będą miały problemów. Pozostałe mogą natomiast napotkać na trudności przy ubieganiu się o kredyt lub po prostu płacić za niego droższe raty. To samo tyczy się banków - inwestycje w wysokoemisyjne sektory powoduje, że muszą płacić więcej inwestorom.